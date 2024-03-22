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Александров Михаил Алексеевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Александров Алексей Николаевич

Мать: Александрова Анна Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1837 ст.

Сын: Александров Егор Михайлович

Мать ребёнка: Александрова Надежда Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.

Сын: Александров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Александрова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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