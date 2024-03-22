Александров Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
02.02.1837 ст.
Сын: Александров Егор Михайлович
Мать ребёнка: Александрова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1837 ст.
Сын: Александров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Александрова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова Неизвестно
Смерть
Неизвестно