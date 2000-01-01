Шитикова (Мамистова) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитикова (Мамистова) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Мамистов Дмитрий Яковлевич

Мать: Мамистова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитиков Александр Трофимович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шитиков Александр Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитиков Александр Трофимович

Смерть
1994
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