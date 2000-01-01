Шитикова (Мамистова) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шитиков Александр Трофимович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шитиков Александр Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994