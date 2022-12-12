Мамистов Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1907
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1907
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шитикова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести