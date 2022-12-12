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Мамистов Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.10.1907

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Между 1871 и 1872 г.р.

Мать

Между 1873 и 1874 г.р.

Жена

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1907

Отец: Мамистов Яков Аполлонович

Мать: Мамистова Варвара Ивановна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шитикова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамистова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамистова Анна Александровна

Смерть
?.10.1943
Причина смерти: пропал без вести
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