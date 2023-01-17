Мамистова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
10.11.1892
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович
Рождение ребёнка
20.10.1897
Сын: Мамистов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович
Рождение ребёнка
30.08.1900
Сын: Мамистов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович
Рождение ребёнка
25.11.1902
Сын: Мамистов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович
Рождение ребёнка
07.10.1907
Сын: Мамистов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович
Рождение ребёнка
12.09.1910
Сын: Мамистов Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович
Рождение ребёнка
18.11.1915
Сын: Мамистов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович
Смерть
Неизвестно