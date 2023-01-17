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Мамистова Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1873 и 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Мамистов Яков Аполлонович

Рождение ребёнка
10.11.1892

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович

Рождение ребёнка
20.10.1897

Сын: Мамистов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1900

Сын: Мамистов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1902

Сын: Мамистов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1907

Сын: Мамистов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1910

Сын: Мамистов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Мамистов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Мамистов Яков Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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