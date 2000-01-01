Шитиков Александр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шитикова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шитикова Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963