Шитиков Александр Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитиков Александр Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитикова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитикова Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитикова Галина Дмитриевна

Смерть
1963
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