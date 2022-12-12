Соловьева (Новикова) Нелли Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1964
Сын: Соловьев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Емельянович
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Емельянович