Соловьева (Новикова) Нелли Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Новикова) Нелли Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Василий Александрович

Мать: Новикова Екатерина Епифановна

Рождение ребёнка
12.12.1964

Сын: Соловьев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Емельянович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Николай Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Емельянович

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