Новикова (Сердюк) Екатерина Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Сердюк) Екатерина Епифановна

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Место рождения

с. Чеховка, Федоровский р-н, Кустанайская область

Дата рождения

22.02.1921

Дата смерти

29.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921

Отец: Сердюк Епифан Гордеевич

Мать: Сердюк Евдокия Моисеевна

с. Чеховка, Федоровский р-н, Кустанайская область
Бракосочетание
28.05.1941

Муж: Новиков Василий Александрович

Навагинское, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Нелли Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Александрович

Смерть
29.09.2007
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