Новикова (Сердюк) Екатерина Епифановна
Место рожденияс. Чеховка, Федоровский р-н, Кустанайская область
Дата рождения22.02.1921
Дата смерти29.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1921
Отец: Сердюк Епифан Гордеевич
Мать: Сердюк Евдокия Моисеевна
с. Чеховка, Федоровский р-н, Кустанайская область
Бракосочетание
28.05.1941
Навагинское, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Нелли Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Александрович
Смерть
29.09.2007