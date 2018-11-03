Соловьев Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти03.11.2018
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Рождение ребёнка
12.12.1964
Сын: Соловьев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Нелли Васильевна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Нелли Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Нелли Васильевна
Смерть
03.11.2018