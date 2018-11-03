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Соловьев Николай Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

03.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: Соловьев Емельян Максимович

Мать: Соловьева Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
12.12.1964

Сын: Соловьев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Нелли Васильевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Нелли Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Нелли Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Нелли Васильевна

Смерть
03.11.2018
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