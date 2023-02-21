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Новиков Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1918

Дата смерти

24.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1918

Отец: Новиков Александр

Мать: Новикова Екатерина

Бракосочетание
28.05.1941

Жена: Новикова Екатерина Епифановна

Навагинское, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.10.1941

Дочь: Соловьева Нелли Васильевна

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Епифановна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Епифановна

Смерть
24.01.1944
Могутнее, Кіровоградська область
Братская могила возле Дома Культуры, могила № 45
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