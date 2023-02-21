Новиков Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1918
Дата смерти24.01.1944
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1918
Отец: Новиков Александр
Мать: Новикова Екатерина
Бракосочетание
28.05.1941
Навагинское, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.10.1941
Дочь: Соловьева Нелли Васильевна
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Епифановна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Епифановна
Смерть
24.01.1944
Могутнее, Кіровоградська область
Братская могила возле Дома Культуры, могила № 45