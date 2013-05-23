Самохин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохин Юрий

Самохин Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1932

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1932

Отец: Самохин Петр Петрович

Мать: Самохина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.05.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close