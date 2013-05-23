Самохин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1932
Дата смерти23.05.2013
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1932
Отец: Самохин Петр Петрович
Мать: Самохина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.2013