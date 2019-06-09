Родионова (Коржавина) Ульяна Перфильевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1929
Дата смерти09.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
02.05.1960
Сын: Радионов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Родионов Анатолий Федорович
Смерть
09.06.2019
Похороны
Неизвестно