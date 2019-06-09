Родионова (Коржавина) Ульяна Перфильевна 29.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионова (Коржавина) Ульяна Перфильевна

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Место рождения

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.08.1929

Дата смерти

09.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1929

Отец: Коржавин Перфилий Аббакумович

Мать: Коржавина (Сорокоумова) Василиса Яковлевна

Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
03.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Анатолий Федорович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1960

Сын: Радионов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Родионов Анатолий Федорович

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Смерть
09.06.2019
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

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