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Радионов Валерий Анатольевич

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Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

02.05.1960

Дата смерти

02.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1960

Отец: Родионов Анатолий Федорович

Мать: Родионова Ульяна Перфильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.2018
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область