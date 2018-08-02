Радионов Валерий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1960
Дата смерти02.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1960
Рождение ребёнка
03.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно