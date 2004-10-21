Родионов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1932
Дата смерти21.10.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1932
Отец: Родионов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Ульяна Перфильевна
Рождение ребёнка
02.05.1960
Сын: Радионов Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Родионова Ульяна Перфильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2004