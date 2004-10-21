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Родионов Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1932

Дата смерти

21.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1932

Отец: Родионов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Ульяна Перфильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1960

Сын: Радионов Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Родионова Ульяна Перфильевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Ульяна Перфильевна

Смерть
21.10.2004
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
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