Пономарева Агафья Антипична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Агафья Антипична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Ананий Нестерович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пономарев Павел Ананьевич

Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономарев Федор Ананьевич

Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пономарева Федосья Ананьевна

Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пономарев Дмитрий Ананьевич

Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пономарев Аврам Амросий Ананьевич

Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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