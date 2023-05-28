Пономарева Агафья Антипична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пономарев Павел Ананьевич
Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пономарев Федор Ананьевич
Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пономарева Федосья Ананьевна
Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пономарев Дмитрий Ананьевич
Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пономарев Аврам Амросий Ананьевич
Отец ребёнка: Пономарев Ананий Нестерович
Смерть
Неизвестно