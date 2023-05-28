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Пономарев Ананий Нестерович

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пономарев Нестер Иванович

Мать: Пономарева Федора Ивановна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Логиновых Наверное) Епистимия Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Агафья Антипична

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пономарев Павел Ананьевич

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономарев Федор Ананьевич

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пономарева Федосья Ананьевна

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пономарев Дмитрий Ананьевич

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пономарев Аврам Амросий Ананьевич

Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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