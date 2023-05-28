Пономарев Ананий Нестерович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пономарев Павел Ананьевич
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пономарев Федор Ананьевич
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пономарева Федосья Ананьевна
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пономарев Дмитрий Ананьевич
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пономарев Аврам Амросий Ананьевич
Мать ребёнка: Пономарева Агафья Антипична
Смерть
Неизвестно