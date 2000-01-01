Перевощиков Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревощиков Ефим Васильевич

Перевощиков Ефим Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

25.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: Перевощиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Перевощиков Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Перевощиков Яков Ефимович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Смерть
25.04.1907 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close