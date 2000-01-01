Перевощиков Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смерти25.04.1907 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: Перевощиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Перевощиков Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Перевощиков Яков Ефимович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
25.04.1907 ст.