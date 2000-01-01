Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

28.05.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Перевощиков Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Перевощиков Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Перевощиков Яков Ефимович

Отец ребёнка: Перевощиков Ефим Васильевич

Смерть
28.05.1919
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