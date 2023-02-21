Перевощиков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевощиков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Перевощиков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Перевощиков Ефим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевощиков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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