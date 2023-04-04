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Энгельгардт Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Энгельгардт Федор Богданович

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.11.1823

Сын: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Нахимова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Энгельгардт Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна

Рождение ребёнка
21.07.1832

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна

Климово, Бельский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834

Сын: Энгельгардт Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
1853
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