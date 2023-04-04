Энгельгардт Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Энгельгардт Федор Богданович
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.11.1823
Сын: Энгельгардт Платон Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Нахимова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Энгельгардт Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.1832
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна
Климово, Бельский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834
Сын: Энгельгардт Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
1853