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Энгельгардт Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
18.11.1823

Сын: Энгельгардт Платон Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Нахимова (Энгельгардт) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Энгельгардт Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
21.07.1832

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Энгельгардт Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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