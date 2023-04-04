Энгельгардт Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1823
Сын: Энгельгардт Платон Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Нахимова (Энгельгардт) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Энгельгардт Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
21.07.1832
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Энгельгардт Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Фёдорович
Смерть
Неизвестно