Энгельгардт Федор Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1773
Сын: Энгельгардт Николай Фёдорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Клинген Надежда Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Лесли Агафия Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Булацель Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор
Смерть
После 1796