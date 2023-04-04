Энгельгардт Федор Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭнгельгардт Федор Богданович

Энгельгардт Федор Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Энгельгардт Федор-Богдан Николаевич

Мать: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Энгельгардт Николай Фёдорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Клинген Надежда Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Лесли Агафия Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Булацель Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор
Смерть
После 1796
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close