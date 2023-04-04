Энгельгардт Федор-Богдан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт Федор-Богдан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Около 1793

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Энгельгардт Николай Богданович

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Энгельгардт Иван Богданович

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Энгельгардт Федор Богданович

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Смерть
Около 1793
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