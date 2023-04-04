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Булацель (Энгельгардт) Вера Фёдоровна
Булацель (Энгельгардт) Вера Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1783
Дата смерти
1833
Пол
Женский
Отец
Энгельгардт Федор Богданович
1748 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец:
Энгельгардт Федор Богданович
Мать:
?
Смерть
1833
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