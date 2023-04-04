Булацель (Энгельгардт) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулацель (Энгельгардт) Вера Фёдоровна

Булацель (Энгельгардт) Вера Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Энгельгардт Федор Богданович

Мать: ?

Смерть
1833
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close