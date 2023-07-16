Виногорова Евдокия Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Евграф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виногоров Иван Ильич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кузьминых (Виногорова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Виногоров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич
Смерть
1915