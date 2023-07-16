Виногорова Евдокия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Евдокия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Евграф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Иван Ильич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кузьминых (Виногорова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900

Сын: Виногоров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1915
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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