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Виногоров Алексей Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Виногоров Иван Ильич

Мать: Виногорова Евдокия Евграфовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл