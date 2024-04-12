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Кунгуров Георгий Ульянович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.04.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1863

Отец: Кунгуров Ульян Исаевич

Мать: Кунгурова Анна Егоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1895

Дочь: Грибанова Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.05.1898

Дочь: Кунгурова Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Филипповна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кунгуров Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 01.11.1903

Сын: Кунгуров Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кунгуров Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Кунгурова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: Кунгурова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Варвара Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Наталья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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