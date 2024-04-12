Кунгуров Георгий Ульянович
Место рождения
Дата рождения21.04.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
21.04.1863
Отец: Кунгуров Ульян Исаевич
Мать: Кунгурова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
25.10.1895
Дочь: Грибанова Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Филипповна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
03.05.1898
Дочь: Кунгурова Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Филипповна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кунгуров Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 01.11.1903
Сын: Кунгуров Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Кунгурова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
21.01.1916
Дочь: Кунгурова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Наталья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно