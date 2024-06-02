Кунгурова (Полянская) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Полянская) Анна Егоровна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1842

Отец: Полянский Егор Григорьевич

Мать: Полянская -- Параскева Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.01.1861

Муж: Кунгуров Ульян Исаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1862

Сын: Кунгуров Федор Ульянович

Отец ребёнка: Кунгуров Ульян Исаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1863

Сын: Кунгуров Георгий Ульянович

Отец ребёнка: Кунгуров Ульян Исаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.08.1875

Сын: Кунгуров Адриан Ульянович

Отец ребёнка: Кунгуров Ульян Исаевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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