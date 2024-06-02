Кунгурова (Полянская) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения11.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1842
Бракосочетание
18.01.1861
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1862
Отец ребёнка: Кунгуров Ульян Исаевич
Рождение ребёнка
21.04.1863
Сын: Кунгуров Георгий Ульянович
Отец ребёнка: Кунгуров Ульян Исаевич
Рождение ребёнка
17.08.1875
Сын: Кунгуров Адриан Ульянович
Отец ребёнка: Кунгуров Ульян Исаевич
Смерть
Неизвестно