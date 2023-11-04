Кунгурова -- Наталья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова -- Наталья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кунгуров Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 01.11.1903

Сын: Кунгуров Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кунгуров Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Кунгурова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: Кунгурова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Георгий Ульянович

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