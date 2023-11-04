Кунгурова -- Наталья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кунгуров Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович
Рождение ребёнка
Около 01.11.1903
Сын: Кунгуров Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Кунгурова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович
Рождение ребёнка
21.01.1916
Дочь: Кунгурова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Кунгуров Георгий Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно