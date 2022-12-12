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Бокарева Авдотья Самойловна

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Место рождения

Владимирская губерния Вязниковский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

12.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская губерния Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бокарев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бокарев Яков Прохорович

Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марденская Елена Прохоровна

Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич

Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович

Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич

Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Прохор Андреевич

Смерть
12.12.1890
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
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