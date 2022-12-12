Бокарева Авдотья Самойловна
Место рожденияВладимирская губерния Вязниковский уезд
Дата рождения1814
Дата смерти12.12.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская губерния Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марденская Елена Прохоровна
Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич
Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович
Отец ребёнка: Бокарев Прохор Андреевич
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1890
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Похороны
Неизвестно