Бокарев Иван Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокарев Иван Прохорович

Бокарев Иван Прохорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бокарев Прохор Андреевич

Мать: Бокарева Авдотья Самойловна

Рождение ребёнка
19.02.1873

Дочь: Афпия Ивановна

Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.04.1874

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бокарев Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Конкария Ивановна

Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева Наталия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
член-казначей управы 2-ой гильдии, купеческий сын
Смерть
После 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close