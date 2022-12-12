Бокарев Иван Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
19.02.1873
Дочь: Афпия Ивановна
Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1874
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бокарев Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Конкария Ивановна
Мать ребёнка: Бокарева Наталия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
член-казначей управы 2-ой гильдии, купеческий сын
Смерть
После 1897