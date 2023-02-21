Бокарев Прохор Андреевич
Место рожденияВладимирская губерния Вязниковский уезд
Дата рождения1817
Дата смерти15.02.1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бокарев Андрей
Мать: не указана
Владимирская губерния Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марденская Елена Прохоровна
Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна
Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович
Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 2-ой гильдии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин Вязниковского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.02.1880
Ишим, город Ишим, Тюменская область