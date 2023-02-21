Бокарев Прохор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокарев Прохор Андреевич

Бокарев Прохор Андреевич

avatar

Место рождения

Владимирская губерния Вязниковский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

15.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бокарев Андрей

Мать: не указана

Владимирская губерния Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бокарев Иван Прохорович

Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бокарев Яков Прохорович

Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марденская Елена Прохоровна

Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна

Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович

Мать ребёнка: Бокарева Авдотья Самойловна

Владимирская губерния, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева Авдотья Самойловна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 2-ой гильдии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин Вязниковского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.02.1880
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close