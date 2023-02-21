Марденская (Бокарева) Елена Прохоровна
Место рожденияВладимирская губерния
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1874
Сын: Марденский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Марденский Василий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Марденский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Марденский Василий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Марденский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Марденский Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марденский Василий
Смерть
Неизвестно