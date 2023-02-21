Бокарева Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1873
Дочь: Афпия Ивановна
Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
18.04.1874
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бокарев Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Конкария Ивановна
Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно