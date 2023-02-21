Бокарева Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарева Наталия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1873

Дочь: Афпия Ивановна

Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.04.1874

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бокарев Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Конкария Ивановна

Отец ребёнка: Бокарев Иван Прохорович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Иван Прохорович

Смерть
Неизвестно
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