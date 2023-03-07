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Зяблов Петр Игнатьев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Зяблов Игнатий Кузьмин

Мать: Зяблова Федосья Евдокимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Зяблов Иван Петрович

Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Степанида Петрова

Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Зелюкова Варвара Петрова

Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Домна Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1844
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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