Зяблов Петр Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Зяблов Игнатий Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Зяблов Иван Петрович
Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Степанида Петрова
Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Зелюкова Варвара Петрова
Мать ребёнка: Зяблова Домна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зяблова Домна Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844