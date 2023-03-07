Зяблов Игнатий Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблов Игнатий Кузьмин

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1813

Пол

Мужской

Отец

Между 1755 и 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Зяблов Козьма Алексеев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Зяблов Степан Игнатьев

Мать ребёнка: Зяблова Федосья Евдокимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агафья Игнатьева

Мать ребёнка: Зяблова Федосья Евдокимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Зяблов Петр Игнатьев

Мать ребёнка: Зяблова Федосья Евдокимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Федосья Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1813
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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