Зяблов Игнатий Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Зяблов Козьма Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Зяблова Федосья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агафья Игнатьева
Мать ребёнка: Зяблова Федосья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Зяблов Петр Игнатьев
Мать ребёнка: Зяблова Федосья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1813