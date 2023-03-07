Зяблова Федосья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова Федосья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Зяблов Степан Игнатьев

Отец ребёнка: Зяблов Игнатий Кузьмин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агафья Игнатьева

Отец ребёнка: Зяблов Игнатий Кузьмин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Зяблов Петр Игнатьев

Отец ребёнка: Зяблов Игнатий Кузьмин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зяблов Игнатий Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Между 1816 и 1834