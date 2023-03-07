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Зяблова Домна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1804 и 1810

Дата смерти

16.10.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Зяблов Иван Петрович

Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Степанида Петрова

Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Зелюкова Варвара Петрова

Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зяблов Петр Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.10.1884 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости
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