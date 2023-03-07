Зяблова Домна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1804 и 1810
Дата смерти16.10.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Зяблов Иван Петрович
Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Степанида Петрова
Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Зелюкова Варвара Петрова
Отец ребёнка: Зяблов Петр Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зяблов Петр Игнатьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1884 ст.
Причина смерти: от старости