Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Чистяков Феофилакт

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Чистяков Константин Акимович

Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Чистяков Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Чистяков Иван Акимович

Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Чистяков Пётр Акимович

Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Агрипина Устинова

Смерть
Неизвестно
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