Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов
Место рождения
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Чистяков Феофилакт
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Чистяков Константин Акимович
Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1903
Сын: Чистяков Дмитрий Акимович
Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова
Рождение ребёнка
22.01.1914
Мать ребёнка: Чистякова Агрипина Устинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно