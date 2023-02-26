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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокия Феофилова

Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Чистяков Филипп Феофилов

Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Пелагия Феофилова

Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Королёва Мавра Феофилактова

Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт

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