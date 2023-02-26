?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокия Феофилова
Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов
Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Пелагия Феофилова
Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Королёва Мавра Феофилактова
Отец ребёнка: Чистяков Феофилакт