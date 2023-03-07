(Чистякова) Евдокия Феофилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чистякова) Евдокия Феофилова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Чистяков Феофилакт

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1893

Муж: Зенков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1893

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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