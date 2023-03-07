(Чистякова) Евдокия Феофилова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Чистяков Феофилакт
Мать: ?
Бракосочетание
29.01.1893
Муж: Зенков Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1893
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Зенков Фёдор Иванов
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно