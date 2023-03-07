Чистяков Иван Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Иван Акимович

Чистяков Иван Акимович

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

Мать: Чистякова Агрипина Устинова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
16.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
10.07.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
24.09.1944
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
12.11.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
12.06.1945
Орден Александра Невского
Военная служба
Неизвестно
подполковник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close