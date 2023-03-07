Чистяков Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Военная награда
16.08.1943
Орден Красной Звезды
Военная награда
10.07.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
24.09.1944
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
12.11.1944
Орден Красного Знамени
Военная награда
12.06.1945
Орден Александра Невского
Военная служба
Неизвестно
подполковник
Смерть
Неизвестно