Чистякова (Клюшева) Агрипина Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Чистяков Константин Акимович
Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1903
Сын: Чистяков Дмитрий Акимович
Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов
Рождение ребёнка
22.01.1914
Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно