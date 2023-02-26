Чистякова (Клюшева) Агрипина Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Клюшева) Агрипина Устинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Клюшев (ананенков) Устин Варфоломеевич

Мать: Клюшева (ананенкова) Ксения Исаевна

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Чистяков Константин Акимович

Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Чистяков Дмитрий Акимович

Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Чистяков Иван Акимович

Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Чистяков Пётр Акимович

Отец ребёнка: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Иоаким (Аким) Феофилов

Смерть
Неизвестно
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