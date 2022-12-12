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Маркина-Мазнева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Маркин-Мазнев Иван Егорович

Мать: Мария Гавриловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Бородов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Бородов Семен Иванович

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бородов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бородова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бородов Федор Иванович

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бородова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бородова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородов Егор Иванович

Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородов Иван Дмитриевич

Смерть
1902
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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