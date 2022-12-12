Маркина-Мазнева Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Маркин-Мазнев Иван Егорович
Мать: Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бородова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бородова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бородова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бородов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1902