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Бородов Федор Иванович

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бородов Иван Дмитриевич

Мать: Маркина-Мазнева Елизавета Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1897
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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