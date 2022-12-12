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Бородова Акилина Ивановна

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бородов Иван Дмитриевич

Мать: Маркина-Мазнева Елизавета Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1895
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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