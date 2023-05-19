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Бородова Анна Ивановна
Бородова Анна Ивановна
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1889
Пол
Женский
Отец
Бородов Иван Дмитриевич
1865 г.р.
Мать
Бородова (Маркина-Мазнёва) Елизавета Ивановна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Бородов Иван Дмитриевич
Мать:
Бородова Елизавета Ивановна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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