Кукушкин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкин Александр Николаевич

Кукушкин Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Красново

Дата рождения

22.12.1901

Дата смерти

30.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901

Отец: Кукушкин Николай

Мать: не указана

Красново
Рождение ребёнка
24.03.1928

Дочь: Попова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
31.03.1932

Дочь: Курнеева Таисия Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
14.03.1937

Дочь: Попова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна

Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Красново
Военная служба
С 1941 по 1943
Рождение ребёнка
15.02.1945

Дочь: Городничева Нина Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
16.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна

Смерть
30.05.1989
Похороны
Неизвестно
д.Красное Сосновский р-он
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close