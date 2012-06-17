Кукушкин Александр Николаевич
Место рожденияКрасново
Дата рождения22.12.1901
Дата смерти30.05.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901
Отец: Кукушкин Николай
Мать: не указана
Красново
Рождение ребёнка
24.03.1928
Дочь: Попова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
31.03.1932
Дочь: Курнеева Таисия Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
14.03.1937
Дочь: Попова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна
Горьковская обл., Сосновский р-н, д. Красново
Военная служба
С 1941 по 1943
Рождение ребёнка
15.02.1945
Дочь: Городничева Нина Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
16.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Кукушкина Александра Филипповна
Смерть
30.05.1989
Похороны
Неизвестно
д.Красное Сосновский р-он