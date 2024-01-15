Кокушкина Пераскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Кокушкин Николай Гаврилов
Рождение ребёнка
22.12.1901
Сын: Кукушкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кокушкин Николай Гаврилов
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно