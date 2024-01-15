Кокушкина Пераскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Пераскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кукушкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кокушкин Николай Гаврилов

Рождение ребёнка
22.12.1901

Сын: Кукушкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кокушкин Николай Гаврилов

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Николай Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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