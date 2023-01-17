Кукушкина Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Александра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1905

Дата смерти

10.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич

Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич

Смерть
10.08.1985
Похороны
Неизвестно
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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