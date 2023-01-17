Кукушкина Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1905
Дата смерти10.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1928
Рождение ребёнка
31.03.1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
14.03.1937
Рождение ребёнка
15.02.1945
Рождение ребёнка
16.09.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кукушкин Александр Николаевич
Смерть
10.08.1985
Похороны
Неизвестно