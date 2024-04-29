(Изенбек (Isenbeck)) Паулина (Полина) (Pauline Anna) 19.05.1815 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Изенбек (Isenbeck)) Паулина (Полина) (Pauline Anna)

(Изенбек (Isenbeck)) Паулина (Полина) (Pauline Anna)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1815

Дата смерти

08.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1815

Отец: Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich)

Мать: (Геппенер (Hoeppener)) Катарина Доротея (Екатерина) (Katharina Dorothea)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небо (Naeboe) Густав Фёдорович (Gustav)

Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)

Рождение ребёнка
06.03.1839

Сын: Небо (Naeboe) Богдан Федорович (Готгард) (Gotthardt Eduard)

Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.06.1841

Сын: Небо (Naeboe) Фридрих Аксель (Friedrich Axel)

Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1845

Сын: Небо (Naeboe) Роберт (Роман) Фёдорович (Robert)

Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.06.1850

Дочь: (Naeboe) Sophie Julie

Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
08.05.1893
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
участок 24, Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.