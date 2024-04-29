(Изенбек (Isenbeck)) Паулина (Полина) (Pauline Anna)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1815
Дата смерти08.05.1893
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1815
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1839
Сын: Небо (Naeboe) Богдан Федорович (Готгард) (Gotthardt Eduard)
Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.06.1841
Сын: Небо (Naeboe) Фридрих Аксель (Friedrich Axel)
Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.10.1845
Сын: Небо (Naeboe) Роберт (Роман) Фёдорович (Robert)
Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.06.1850
Дочь: (Naeboe) Sophie Julie
Отец ребёнка: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
08.05.1893
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
участок 24, Смоленское лютеранское кладбище, г. Санкт-Петербург